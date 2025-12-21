Incidenti Askatasuna, Mastella: "Sinistra eviti connivenze"

Il leader di noi di centro fa appello alla sinistra

Benevento.  

 "La guerriglia urbana di Torino, legata agli antagonisti del centro sociale Askatasuna, è stata vergognosa. Ogni causa diventa sbagliata ed esecrabile quanto è contaminata dalla violenza e dei danneggiamenti. A sinistra ho visto indulgenze, quando non proprio connivenze: così resterà sempre minoritaria e diventerà invisa al ceto più attempato. Chi ha costruito il Paese, ritiene sacra l'etica del sacrificio e della buona educazione non può tollerare giustificazionismi rispetto a chi sfascia tutto e manda in ospedale gli agenti delle forze dell'ordine ", lo scrive il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella.
"Dopo aver perso, da tempo, l'egemonia sul voto operaio, di fronte a complicità rispetto ai violenti, si rischia di disperdere anche il patrimonio di voti del cosiddetto partito dei nonni' che è quello più presente alle urne e meno intaccato dall'astensionismo dilagante. Occorre prendere le distanze da chi è fuori dal perimetro della legalità e non esita ad assaltare in maniera odiosa e disordinata", conclude Mastella.
 

