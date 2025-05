Addio a D'Ercole, il cordoglio di Sandra Lonardo "Un galantuomo e un politico d'altri tempi"

"Ho appreso stamane con enorme dispiacere della dipartita di Franco D'Ercole. Era consigliere regionale, quando io presiedevo l'Assemblea. Preparato, discreto, diligente e attento, lo ricordo nel suo banco alle destra della Presidenza in seconda fila; nonostante le differenze politiche, mi aiutò a cambiare ciò che doveva essere cambiato in seno al Consiglio regionale, sostenendo con serietà istituzionale le battaglie che riteneva giuste. Ci siamo tenuti poi in contatto, anche tramite i social network. E' stato un galantuomo e un politico d'altri tempi: domani sarò ad Avellino, per rendergli l'ultimo omaggio", così in una nota l'ex senatrice e presidente del Consiglio regionale campano Sandra Lonardo.