"Inversione FdI su terzo mandato: valga anche per i Sindaci" "I primi cittadini non sono periferia delle istituzioni"

"Registriamo l'inversione dei meloniani sul tema del terzo mandato; nessun problema, che mai nessuno, del resto, aveva posto. Sono stati loro a scomodare finanche la Consulta: ma non c'è dubbio che questo vincolo, se c'è la volontà politica, può essere rimosso. Non si possono però torcere le istituzioni dello Stato a proprio uso e consumo o a secondo delle convenienze politiche del momento", lo spiega in una nota il sindaco e componente dell'Esecutivo nazionale dell'Anci Clemente Mastella.

"Sia chiaro però che i sindaci non sono la periferia delle istituzioni. E' necessario creare le condizioni di uguaglianza giuridica e politica per tutte le cariche istituzionali e dunque, in presenza di una rimozione di tale vincolo per i presidenti regionali, esso va rimosso anche per i Sindaci di comuni oltre i 15mila abitanti. Se non fosse così si produrrebbe una distorsione istituzionale non giustificabile e una disegualità di trattamento. Su questa vicenda, ho chiesto al presidente dell'Anci Gaetano Manfredi la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Anci, affinché la questione sia posta formalmente proprio dall'organismo che rappresenta i Sindaci italiani", conclude il sindaco Mastella.