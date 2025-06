Ferrovia Valle Caudina, Rubano: Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture "Serve un cronoprogramma pubblico e vincolante”

“La situazione della linea ferroviaria della Valle Caudina è ormai simbolo di una paralisi, tanto sul piano tecnico quanto su quello politico".

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che prosegue "Prendiamo atto delle recenti sollecitazioni istituzionali pervenute anche dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e, in continuità con gli interventi già effettuati, con puntale responsabilità istituzionale già lunedì prossimo depositerò un’interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere chiarezza sulle criticità ancora irrisolte e per sollecitare tempi certi di intervento. Serve un cronoprogramma pubblico e vincolante. Su queste battaglie non c’è colore politico che tenga: c’è solo la necessità di risposte chiare e definitive per i cittadini della Valle Caudina e dell’intera provincia di Benevento”.