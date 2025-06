Ferrovia Benevento-Cancello: Barone "ritardi vergognosi" Il responsabile Enti Locali della Lega "va chiesta l'immediata rimozione di De Gregorio"

“Il disastro dei lavori della ferrovia Benevento-Cancello per Napoli ha responsabilità chiare, nessuno si permetta di mestare nel torbido: la colpa è esclusivamente di Eav, della Regione Campania, di De Luca e del centrosinistra. Chi oggi meschinamente, da alleato di De Luca, tenta di prendere le distanze da questo sfacelo amministrativo dimostra di essere soltanto un codardo".

Così in una nota Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania e prosegue " La rete è di proprietà della Regione Campania, la gestione è affidata ad una società al 100% della Regione, per cui competenze e responsabilità sono chiare. Chiudere una ferrovia di 46 chilometri per un ammodernamento il 2021 e arrivare a metà 2025 senza avere alcuna certezza sulla ripresa della circolazione ferroviaria è una vergogna rispetto alla quale non ci sono attenuanti. Sono mesi che come Lega stiamo chiedendo chiarezza sui tempi per concludere i lavori, in risposta abbiamo ricevuto sempre attacchi anche da chi oggi, con abissale ritardo, prende atto della incapacità di Eav e Regione Campania a completare i lavori per far ricircolare i treni. Dice un vecchio proverbio sempre attuale 'meglio tardi che mai!'. Per quanto ci riguarda non cambiamo posizione, riteniamo Eav, De Gregorio e la Regione assolutamente incapaci a poter concludere i lavori, per cui va chiesta, e spero lo facciano tutte le istituzioni locali, l’immediata rimozione del presidente e direttore generale di Eav Umberto De Gregorio. Il punto di partenza è assolutamente questo, poi per quanto ci riguarda, come Lega, siamo disponibile ad una corretta sinergia istituzionale che permetta in tempi rapidi a pendolari, lavoratori, studenti e turisti di poter utilizzare il treno per Napoli da Benevento via Valle Caudina. In ogni caso, il nostro gruppo in Regione ha depositato una mozione in Consiglio per il passaggio della rete a Rfi, speriamo quanto prima venga discussa e approvata perché è l’unica soluzione per gestire al meglio la rete ferroviaria Benevento-Cancello. È ovvio che sulla problematica, ribadito che è responsabilità esclusiva della Regione, c’è una interlocuzione con il ministro Salvini che ringraziamo per l’attenzione continua alle istanze della Campania”.