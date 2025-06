Sottosegretario Delmastro visita Cinofili Antidroga della Penitenitenziaria L'esponente di Governo domani presso il carcere di Benevento

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, domani 10 giugno alle ore 15:30 il Distaccamento Cinofili della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Benevento.

La visita ha l'obiettivo di constatare di persona gli importanti interventi di rinnovamento e ristrutturazione che hanno interessato il Distaccamento, rendendolo ora pienamente operativo e all'avanguardia nel suo fondamentale ruolo di supporto alla sicurezza carceraria.

Il Distaccamento Cinofili di Benevento rappresenta un'eccellenza nel panorama penitenziario nazionale, grazie all'impegno e alla professionalità degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria che, con l'ausilio dei loro fedeli compagni a quattro zampe, svolgono un'attività insostituibile nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella ricerca di oggetti e materiali illeciti all'interno degli istituti di pena.

Il Sottosegretario Delmastro, durante la sua visita, sarà accolto dai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria e avrà modo di interloquire con il personale in servizio, per esprimere il pieno apprezzamento del Governo per l'indispensabile lavoro svolto quotidianamente a garanzia della sicurezza e della legalità.

L'evento sarà un'occasione per ribadire l'attenzione del Ministero della Giustizia verso la Polizia Penitenziaria e per evidenziare l'importanza degli investimenti volti a migliorarne le infrastrutture e le dotazioni a disposizione.