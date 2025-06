Barone (Lega): incentivi caro materiale, da Salvini segnale di concretezza Via libera a 660 milioni di euro per il Fondo revisione prezzi e per la prosecuzione opere pubbliche



“Il decreto firmato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini rappresenta un segnale chiaro e concreto: la Lega è al fianco delle imprese e dei territori, con azioni immediate per affrontare il caro materiali che ha messo in difficoltà centinaia di cantieri in tutta Italia. Il via libera a 660 milioni di euro per il Fondo revisione prezzi e per la prosecuzione delle opere pubbliche è una risposta concreta e attesa, che consentirà la liquidazione del 60% delle istanze già ammesse, dando ossigeno a imprese, lavoratori ed enti locali.”



Lo dichiara Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega, che sottolinea:

“Anche in Campania tanti interventi rischiavano di rallentare o fermarsi. Ora possiamo guardare con maggiore fiducia alla stagione estiva dei lavori pubblici. Il Mit e i suoi uffici stanno già lavorando per liquidare anche le restanti domande entro l’estate: un approccio efficiente, lontano dalla burocrazia paralizzante della sinistra. Questo è il modo di governare della Lega: fatti, non chiacchiere.”