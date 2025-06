Caserta-Benevento reinserita nel programma Mit Barone: la Lega mantiene gli impegni

"La Lega mantiene gli impegni. Il reinserimento della realizzazione della Caserta-Benevento nell'aggiornamento al contratto di programma Mit-Anas 2025 è la prova concreta dell'attenzione del ministro Salvini per la Campania e per il Sannio". A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito di quanto deliberato nella seduta Cipess di oggi pomeriggio. "Quando altri sproloquiavano e criticavano, gli stessi che quando hanno avuto ruoli nazionali non sono stati capaci di programmare un'opera strategica qual è la Caserta-Benevento, noi agivamo in silenzio per raggiungere l'obiettivo. Ed oggi grazie all'impegno del ministro Salvini, del sottosegretario e vice segretario federale Durigon, del sottosegretario al Cipess Morelli e dell'onorevole Zinzi, ovvero ad un'autorevole filiera della Lega, l'opera che collegherà Benevento a Caserta è stata reinserita nel contratto di programma dalla quale era stata in precedenza esclusa per responsabilità della Regione Campania", aggiunge Barone che prosegue: "Oggi per il Sannio e per la Valle Caudina è una giornata positiva. Quest'opera è strategica non solo perché collegherà a quattro corsie due capoluoghi di provincia della Campania ma servirà un'area vasta che interessa anche parte della provincia di Avellino e aiuterà la Valle Caudina e la Valle di Suessola a decongestionare il traffico da un lato e a promuovere lo sviluppo dall'altro. E' un'asse stradale che che attraverserà 18 comuni di 3 province". Per Barone "l'impegno della Lega è stato determinante, l'onorevole Zinzi ci ha lavorato quotidianamente e il sottosegretario Morelli, dopo l'istruttoria del Mit fortemente voluta dal ministro Salvini, ha chiuso il cerchio con l'aggiornamento al contratto di programma al Cipess di oggi. E' chiaro che questo è un primo ed importantissimo passo, da domani lavoreremo affinché vengano recuperate le risorse per la realizzazione, in lotti, dell'arteria", conclude Barone.