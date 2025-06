Matera "Salvi finanziamenti per 14 Comuni del Sannio per edilizia scolastica" Il senatore di Fratelli d'Italia: risultato ottenuto grazie ad impegno del governo



Nuovo importante risultato ad essere colto per il territorio della Campania e del Sannio in particolare. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il decreto interministeriale numero 116 del 16 Giugno con il quale ha autorizzato le Regioni e, quindi, anche la Campania, all’utilizzo, mediante la stipula di nuovi mutui, dei residui contributi pluriennali assegnati per l’Edilizia Scolastica (Piano triennale 2015/2017). Lo rende noto il Senatore Domenico Matera. "Attraverso e grazie a questa decisione - fa presente il parlamentare sannita che ha anche colto l'occasione per ringraziare il Ministro Valditara - molti Comuni potranno recuperare finanziamenti che erano andati persi e, quindi, potranno ricevere i fondi bloccati e altri completare le opere programmate alcuni anni fa ed autorizzate con i Decreti 640 del 2015, 390 del 2017, 2 e 835 del 2019. Tale provvedimento rimette in carreggiata diverse Amministrazioni locali che non stavano rispettando il cronoprogramma o che non avevano proprio avviato i lavori". Sono diversi gli Enti del territorio sannita che andranno a beneficiare della proroga dei tempi che sarà concessa dopo la stipula dei nuovi mutui, quali ad esempio Apice, Apollosa, Faicchio, Frasso Telesino, Limatola, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Torrecuso, Baselice, Colle Sannita, Puglianello e Santa Croce del Sannio. "Prosegue l’azione positiva del governo Meloni a favore del Mezzogiorno - espone ancora Matera - L’impegno è quello di recuperare i divari tra i vari territori e questi interventi vanno proprio in questa direzione: Fratelli d’Italia, unitamente agli alleati di Governo, ha improntato la propria azione politica a vantaggio delle aree interne e delle zone marginali. Era un impegno assunto in campagna elettorale che si sta, giorno dopo giorno, sempre più materializzando".