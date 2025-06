Unisannio: aperte le iscrizioni al corso di Medicina: "Bella notizia per Sannio" "Amplia la proposta formativa della nostra provincia rendendola più attrattiva per i nostri giovani"

"Presso l’Università del Sannio sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico. Una novità assoluta per il territorio e una svolta per il panorama formativo campano". Così Giovanni Cacciano, l Segretario provinciale del Pd commenta l'avvio del nuovo corso che dal prossimo anno accaedemico consentirà anche nel Sannio di seguire corsi per la Facoltà di Medicina

Pd, Cacciano: collaborazione tra Unisannio e Federico II porta risorse per il Sannio

"La collaborazione tra UNisannio e la Federico II di Napoli porta significative risorse per la nostra provincia. Anzitutto, perché amplia la proposta formativa della nostra provincia rendendola più attrattiva per i nostri giovani e per coloro i quali abbiano interesse a studiare in un contesto meno caotico della città di Napoli. In secondo luogo, in quanto incide positivamente su un settore come quello della Salute - notoriamente in cronico affanno - sul quale siamo Tutti molto sensibili. Infine, non è da trascurare il fatto che, nella fase di avvio, il corso di laurea preservi gli standard di qualità della FEDERICO II. Si tratta, senza dubbio alcuno, di un risultato molto importante, frutto della fattiva collaborazione tra i due Atenei nonché dell'attento e lungimirante lavoro messo in campo dai magnifici Rettori Lorito e Canfora".