Caserta–Benevento, il sindaco di Paolisi Maietta: "Risultato lavoro di squadra" "Lavoro assiduo con il deputato Rubano segno di una politica che costruisce fatti"

“L’inserimento dell’asse viario Caserta–Benevento nell’aggiornamento del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025, approvato dal CIPESS, rappresenta una svolta attesa da anni per il nostro territorio". Lo dichiara in una nota Umberto Maietta, sindaco di Paolisi.

È un passaggio strategico che consente di avviare la progettazione di un’infrastruttura fondamentale per collegare in modo moderno ed efficiente due aree centrali della Campania.

Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra e che ha trovato anche nel parlamentare Francesco Maria Rubano un rappresentante determinato a far sentire la voce del territorio sui tavoli governativi. Questo è il segno di una politica che costruisce fatti. Abbiamo bisogno di unire le forze del territorio per trasformare le priorità locali in decisioni strategiche nazionali”.