Nomine Asl e San Pio, gli auguri del Pd ai direttori Cacciano: le due aziende del servizio sanitario pubblico svolgono un ruolo cruciale

Auguri di buon lavoro a Maria Morgante, confermata DG dell’AO San Pio, ed a Tiziana Spinosa, neo DG dell’ASL di Benevento dal Partito democratico di Benevento.

"Nella nostra piccola provincia interna - scrive il segretario provinciale Giovanni Cacciano -, gravata da un accentuato decremento demografico nonché dall’innalzamento dell’età media della popolazione, le due aziende del servizio sanitario pubblico svolgono un ruolo cruciale, giustamente al centro della sensibilità e delle preoccupazioni di ciascuno cittadino sannita.

Purtroppo, viviamo tempi in cui la Sanità Pubblica è sotto attacco. Il governo nazionale, mentre si appresta a raddoppiare la spesa per le armi, riduce costantemente la dotazione finanziaria della Sanità portandola al livello più basso degli ultimi 20 anni rispetto al Pil.

Per il Sud e le Aree interne la situazione è persino più grave - rimarca Cacciano -, ai limiti del razzismo territoriale. Basti pensare alla spesa sanitaria pro capite fissata dal Governo che, per ciascun campano, è di 322 euro sotto la media italiana. 200 sono invece i milioni di euro che mancano dal Fondo Sanitario Nazionale alla nostra regione, cui si aggiunge un deficit di 10mila operatori del settore.

Non è pertanto una sfida semplice gestire il sistema sanitario di una piccola provincia marginale, sovente immaginata e considerata ‘figlia di un dio minore’.

Consapevole delle difficoltà di contesto, il Partito Democratico è da subito aperto al dialogo, nel rispetto delle funzioni e dei ruoli, avendo come unico obiettivo i diritti dei cittadini della nostra piccola provincia che - ed è questa una buona notizia - vede da pochi giorni attivo, presso l’Università del Sannio, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico. Un importante segnale di controtendenza che può incrementare il grado di “attrattività sanitaria” del nostro territorio, esempio concreto delle buone cose da fare per conferire una prospettiva ed un futuro a questa terra spesso dimenticata".