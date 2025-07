Aree interne, Mastella: Inaccettabili fatalismo politico e classismo geografico Il sindaco di Benevento: "il tema per noi è politicamente dirimente"

"Ha dell'incredibile che il Governo in un documento nazionale e di natura strategica, seppure del valore di un dossier tecnico, possa notificare il certificato di morte alle aree interne di questo Paese. Va bene il realismo e la consapevolezza dei problemi, ma la politica è chiamata ad affrontarli, non certo a surreali constatazioni di irreversibilità. Non ci aspettavamo che un governo di patrioti, si abbandonasse a forme di classismo geografico e di fatalismo politico. Su questo tema non accettiamo ribassi: le alleanze per le prossime regionali, saranno determinate, per quanto ci riguarda proprio dalle risposte che saranno date alle aree interne, questo tema per noi è semplicemente dirimente dal punto di vista politico", lo sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Se qualcuno non si sente in grado di affrontare i problemi dell'osso del Paese, come lo chiamava Rossi Doria, dovrebbe farsi da parte. Certo che chi per chi gioca a nascondino sui problemi infrastrutturali e dei trasporti, una diagnosi di irreversibilità della malattia può essere un facile alibi. Ma non lo permetteremo mai e non ci arrendiamo certo a forme di arrendevolezza politica e amministrativa: con il Pnrr, i fondi strutturali, le nuove logiche del turismo lento ed enogastronomico, nonché con una politica dell'accoglienza intelligente e calibrata, per citare alcuni solo alcuni fattori, si possono alimentare forme di resilienza territoriale e mantenere vive le comunità. I campanili, questo è certo, hanno fatto e sono l'Italia più dei grattacieli", conclude Mastella.