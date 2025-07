Statale Appia. L'annuncio del senatore Matera: "Lavori a Tufara Valle" Opere di ripristino del manto stradale a metà luglio e per circa una settimana

Arrivano gli interventi sul manto stradale lungo la Strada Statale Appia nel Centro abitato di Tufara Valle. Lo fa il presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera così come al medesimo comunicato dal Sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, quest'ultimo strettamente in interfaccia con Anas.

Gli interventi saranno compresi tra il Km 249+300 e il Km 250+400 e si sostanzieranno nel rifacimento dello strato d'usura previa fresatura di quello esistente.

"Si tratta di azioni - fa presente il parlamentare sannita - che avevamo in più circostanze sollecitato ad Anas. Ancora una volta il gestore si presta attento alle nostre istanze. Oltre agli interventi che sono prossimi ad iniziare a Tufara Valle - spiega ancora il Senatore Matera - vi sono quelli che già sono stati effettuati, sempre sull'Appia, in zona Apollosa e gli ulteriori lungo la Fondovalle Isclero.

Ringraziamo Anas, ringraziamo il Sottosegretario Iannone perché è sempre attento alla voce del territorio, pronto ad accoglierne le istanze".

I lavori, per la precisione, prenderanno inizio a metà Luglio della corrente annualità e dureranno, salvo imprevisti, circa una settimana sviluppandosi in orario notturno