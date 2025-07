Addio a Pietrantonio, il sindaco che ha cambiato il volto di Benevento Lutto nel mondo della politica, tanti i messaggi di cordoglio

Aveva 88 anni Antonio Pietrantonio, ex sindaco di Benevento, scomparso nelle scorse ore.

Dirigente scolastico, è stato un personaggio di spicco della Dc: prima consigliere comunale, poi, per dieci anni, dal 1982 al 1992, ha guidato il capoluogo sannita come primo cittadino. Sarà ricordato come il sindaco di una serie di iniziative che hanno cambiato il volto di Benevento: Conservatorio, Scuola allievi carabinieri, l'idea di Benevento Città Spettacolo, la rassegna settembrina che era riuscita a conquistare anche la ribalta nazionale. Senza dimenticare Palazzo Paolo V, l'Hortus conclusus, l'auditorium San Nicola e il contributo per la nascita dell'Università del Sannio.

Tanti i messaggi di cordoglio:

Rubano (FI): “Un sindaco visionario, figlio della cultura democristiana”.



“La politica beneventana perde una figura di riferimento. Si è spento Antonio Pietrantonio, già sindaco di Benevento per oltre un decennio, docente, dirigente scolastico e uomo delle istituzioni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella memoria collettiva del capoluogo e del Sannio” Così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Che aggiunge: “Antonio Pietrantonio è stato un sindaco visionario, un amministratore colto e lungimirante, figlio autentico della cultura democristiana. Ha guidato Benevento con passione e competenza in un periodo complesso, segnato dal dopo terremoto, contribuendo a ridisegnarne l’identità urbanistica, culturale e sociale.

La sua visione ha lasciato tracce concrete e durature: dal rilancio del centro storico alla nascita del Conservatorio, dalla fondazione della rassegna ‘Città Spettacolo’ alla valorizzazione dell’Hortus Conclusus, fino all’impulso decisivo per la nascita dell’Università del Sannio.

La sua è stata una politica della costruzione, della cultura e del radicamento nei valori. Alla sua lezione – fatta di progettualità, equilibrio e servizio – dobbiamo ancora ispirarci. Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità che lo ha amato e stimato”.

Il presidente della Provincia, Lombardi: ha amato profondamente la città

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso sincero e sentito cordoglio a titolo personale e del Consiglio Provinciale per la scomparsa del prof. Antonio Pietrantonio, già Sindaco di Benevento negli anni Ottanta e primi anni Novanta. “Antonio Pietrantonio ha amato profondamente la Città e il Sannio e si è speso senza risparmio e senza sosta, mettendo in campo le sue forte capacità di visione programmatica e strategica, per creare le condizioni dello sviluppo socio-economico e culturale della sua terra. A Pietrantonio, personalità politica di elevato spessore, va riconosciuto il merito di aver condotto una illuminata battaglia per favorire, d’intesa e in sinergia con le Istituzioni locali e personalmente con l’allora Presidente della Provincia e l’allora Presidente della Camera di Commercio, e con la collaborazione di un Comitato cittadino, l’istituzione dell’Università degli Studi del Sannio presentando, con un organico progetto, la candidatura beneventana e sannita alla Regione Campania, al Governo e al Parlamento nazionali. E quella dell’Università non fu il solo obiettivo nell’ambito dei servizi superiori che si era prefisso di raggiungere per il bene del territorio; del resto Pietrantonio si impegnò con vigore e lucidità affinché si realizzassero importanti opere pubbliche infrastrutturali. A testimonianza del suo amore per Benevento e il Sannio deve essere ricordato la sua generosa donazione del 2023 al Museo del Sannio di una splendida collezione di 22 reperti archeologici di sua proprietà”.

Fratelli d’Italia Sannio ricorda Antonio Pietrantonio



Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, insieme al Coordinatore Domenico Matera e a tutti gli iscritti, esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Pietrantonio, già sindaco di Benevento. Con la sua scomparsa viene meno una figura che ha segnato, con equilibrio e senso delle istituzioni, una parte significativa della vita amministrativa e politica del territorio. Fratelli d’Italia Sannio si unisce al dolore dei familiari, ricordandone con rispetto il percorso umano e politico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Nella foto un momento della consegna alla Provincia della sua collezione di reperti archeologici