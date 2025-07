Parcheggi: Cappa "Nessuna stangata" L'assessore al traffico: "solo piccoli adeguamenti legati a investimenti e riqualificazioni"

"E' surreale leggere di aumenti e stangate per gli automobilisti sul tema parcheggi. E' ipotizzato per ora un minimale, impercettibile adeguamento di pochissimi cent: è incredibile aggrapparsi a un qualche cosa di così minimale per montare polemica e mostra che c'è solo volontà di strumentalizzare ogni cosa", lo spiega l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa.

"Per amore del vero, anzitutto, la gara per l’affidamento del servizio non è ancora definitiva né è stato individuato il gestore: è semplicemente scaduto il termine per la presentazione delle proposte, che saranno ora oggetto di attenta valutazione secondo i criteri di gara, stabiliti dalla Legge.

In secondo luogo, le tariffe ipotizzate prevedono un aumento di soli 5 centesimi nella fascia B che passa da 0,75 a 0,80 e di 30 centesimi esclusivamente nella seconda ora di sosta nel megaparcheggio di via del Pomerio da 0,70 a 1 euro. Non si tratta, quindi, di un aumento generalizzato, ma di ritocchi minimi e mirati, perfettamente in linea con le medie regionali, e comunque di tariffe tra le più basse del territorio campano.

Adeguamenti per la riqualificazione infrastrutture e ampliamento offerta

Tali adeguamenti sono giustificati dagli importanti e corposi investimenti richiesti al futuro gestore, necessari per la riqualificazione delle infrastrutture esistenti e l’ampliamento dell’offerta, inclusa l’apertura del parcheggio di Porta Rufina, opera attesa da anni che contribuirà a decongestionare il traffico e migliorare l’accessibilità al centro. Il tema è stato affrontato martedì scorso nella competente Commissione consiliare: dunque l'accusa di assenza di volontà di confronto è risibile. Comunque la realtà è che la Città sarà finalmente dotata di nuovi e performanti Piani del Traffico, della Sosta e della Mobilità sostenibile. Questi investimenti consentiranno di rendere più europea e moderna la mobilità cittadina e soprattutto di rimediare a qualche disastroso risultato del passato, vedasi il fallimento di Porta Rufina, per il quale la città ha piena contezza delle responsabilità politiche: sul tema il gruppo Pd non è nelle condizioni di impartire lezioncine", conclude Cappa.