Ferrovia Benevento - Napoli. Barone: "E' una vergogna" "Eav ammette che non riaprirà prima del 2027"

“Eav ha certificato, in una lettera inviata ai sindacati, che la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina riaprirà, se tutto va bene, nel 2027. È una vergogna rispetto alla quale i silenzi di De Luca, del centrosinistra e dei suoi alleati sanniti gridano vendetta”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Cosa si deve attendere ancora per mandare a casa De Gregorio con i suoi fallimenti? - rincara Barone - Non serve giustificarsi, occorreva risolvere una tematica seria che interessa decine di migliaia di pendolari, studenti e lavoratori e lo sviluppo turistico di interi comprensori. Purtroppo, il centrosinistra che governa la Campania e i suoi accondiscendenti alleati beneventani non sono stati capaci di far realizzare i lavori nei tempi prestabiliti, dicendo continue bugie sulla riapertura. È assurdo che per ammodernare una linea di 46 chilometri nonostante siano trascorsi oltre quattro anni ancora ci vuole tempo e nell'ultima nota di Eav inviata ai sindacati si dichiara che per concludere i lavori ci vorrà un altro anno e poi interverrà Ansfisa per le certificazioni. Dunque, per i pendolari di Benevento, della Valle Caudina o della Valle di Suessola o i turisti che vorranno utilizzare il treno Eav dovranno attendere ancora un anno e mezzo almeno”, afferma Barone che conclude: “Intanto per prendere in giro l’utenza si è addirittura inaugurata la stazione Appia senza la ferrovia funzionante. È come inaugurare gli spogliatoi senza il campo di calcio, cioè un qualcosa di inconcepibile”.