Chiusura passaggio a livello, Fioretti: serve confronto con i residenti "Il Pd dalla parte dei cittadini di via Fontanelle"

“Il Partito Democratico si è fatto portavoce, in sede di Commissione Lavori Pubblici, delle legittime preoccupazioni espresse dai residenti di Via Fontanelle rispetto alla paventata chiusura del passaggio a livello di Via Pietà, proposta da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e presentata al Comune di Benevento”. Così in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Pd al Comune di Benevento e componente della commissione Lavori Pubblici.



Secondo l'esponente del partito democratico si tratta di “una proposta, quella di RFI, che così com’è rischia di trasformarsi in un colpo mortale alla vivibilità di un’intera area della città. La preoccupazione dei residenti è fondata: la chiusura del passaggio a livello senza adeguate contromisure comporterà un aumento esponenziale del traffico lungo Via Fontanelle, con ricadute pesanti in termini di sicurezza, soprattutto per i pedoni, già oggi costretti a convivere con disagi quotidiani”.



Durante l'ultima seduta della Commissione, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, il gruppo consiliare del Partito democratico ha consegnato agli atti un documento contenente le istanze dei cittadini, che chiedono “soluzioni concrete e condivise”.

Il confronto con i cittadini

“Pur riconoscendo la disponibilità dell’assessore ad accogliere correttivi al progetto, riteniamo inaccettabile che un intervento di questa portata venga presentato senza un reale confronto con il territorio e con chi lo vive quotidianamente. Le soluzioni progettuali illustrate non sono sufficienti, da sole, a garantire un equilibrio sostenibile tra mobilità e qualità della vita. Il Partito Democratico continuerà a vigilare con la massima attenzione su ogni fase del progetto, e farà tutto quanto necessario, in Consiglio comunale, in Commissione e attraverso il dialogo costante con i cittadini, per scongiurare che i disagi ricadano ancora una volta sui residenti. Non permetteremo che Via Fontanelle venga trasformata in un’arteria ad alto rischio per pedoni, famiglie e automobilisti. Il diritto alla sicurezza e alla vivibilità non è negoziabile”.