Aree interne, il 19 luglio a Benevento la conferenza programmatica del Pd L'appuntamento è fissato per sabato a Palazzo Paolo V a partire dalle ore 9.30

Il Partito Democratico del Sannio, in piena sinergia con la segreteria nazionale del partito, ha da tempo posto le aree interne al centro della sua azione e proposta politica. Si ricorderà, ad esempio, che lo scorso anno - unico partito della nostra provincia - le Aree Interne siano state teatro ed argomento della festa dell'Unità svoltasi a Foiano di Val Fortore con ospiti di livello nazionale.

"Fa quindi molto piacere che, recentemente, altre forze politiche abbiano scoperto ed abbracciato l’importanza del tema - spiega Giovanna Petrillo, Vice Segtetaria PD Sannio -... Superando i soliti slogan da campagna elettorale di casa mastella, cogliamo tuttavia l’occasione per dare notizia della Conferenza Programmatica delle Aree Interne in agenda il prossimo Ssbato 19 luglio a Benevento presso Palazzo Paolo V a partire dalle ore 9.30.

Nel corso dell’evento sarà esposto, in presenza anche dei massimi dirigenti nazionali del partito, il qualificato lavoro programmatico di 5 tavoli tematici che hanno visto congiuntamente impegnate le federazioni del PD di Avellino e Benevento negli ultimi due mesi.

Negli stessi giorni in cui il governo della ‘destra centro’ dichiara di «accompagnare alcune aree in un percorso di spopolamento irreversibile», il PD delle Aree interne della Campania rivendica, con dovizia di analisi e di proposte, il diritto ad un Futuro ancora Possibile ribaltando il ragionieristico assunto del Governo che ci vuole Tutti rasseganti, zitti e buoni!

D’altro canto - conclude Petrillo -, è lo stesso governo che ha tentato di liquidare il sud e le aree interne con la legge sull’autonomia differenziata, per fortuna bocciata in larga parte dalla corte costuzuonale. Ma la battaglia non è ancora vinta, tocca a tutti Noi tenere alta la guardia e lottare per il nostro Sannio e per tutte le Comunità che non si arrendono".