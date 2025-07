Benevento. "Pnrr, amministrazione drammaticamente in ritardo sulle opere" I consiglieri Perifano, Fioretti, Megna, De Longis, De Lorenzo, Miceli, Sguera, Varricchio e Farese

“Il tempo delle rassicurazioni è finito. Il tempo delle bugie è scaduto. E purtroppo, anche il tempo utile per completare i progetti finanziati dal PNRR sta per esaurirsi mentre Benevento è drammaticamente in ritardo sull’attuazione degli interventi”.

Così in una nota i consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio e Francesco Farese.

“Il report, analizzato in Commissione Fondi Europei, certifica quello che, come opposizione, denunciamo da mesi inascoltati: la scadenza del 30 giugno 2026 è dietro l’angolo, e gran parte delle opere non raggiunge neppure il 30% della spesa certificata. Per molte opere manca addirittura la previsione sul fine lavori.

Il Sindaco corre ai ripari in ritardo, ricordando alla struttura la deadline per evitare di ricorrere a proroghe e figuracce con il Ministero. Ma chi governa questa Città ha avuto oltre tre anni per lavorare seriamente e ha sprecato tempo tra annunci e propaganda. Ora i cantieri sono fermi, i fondi a rischio, e i cittadini rischiano di restare senza servizi promessi e mai realizzati.

I fatti sono chiari e incontrovertibili: molte opere sono allo stato embrionale, nonostante siano passati mesi (se non anni) dall’assegnazione dei finanziamenti.

La situazione è disastrosa. La zona più popolosa della Città, il Rione Libertà, è senza scuola dal 2019 con ritardi imbarazzanti per l’intervento sulla Bosco Lucarelli e con le famiglie del quartiere che continuano ad attendere.

Situazione analoga, di paralisi, anche per quanto riguarda il Malies con ripercussioni enormi su residenti e commercianti di Via Rummo e delle aree limitrofe.

Il cantiere Torre – Sala è diventato un caso da manuale di inefficienza amministrativa sul quale siamo ancora in attesa della convocazione in Commissione Lavori Pubblici.

Anche la Prefettura ha richiamato il Comune per l’assenza di documentazione aggiornata da inviare alla Commissione Europea. A questo si aggiunge il mistero della convenzione con la società Cethegus, sparita come la “Cabina di Regia”: promesse svanite nel nulla".

I consiglieri di Alternativa per Benevento chiedono quindi “che il Sindaco si presenti subito in Consiglio per fornire un elenco puntuale dei cantieri avviati e delle percentuali di avanzamento effettive; le date reali previste per la consegna di ogni singola opera; le misure concrete adottate per recuperare i ritardi; l’esito (ammesso che esista) della convenzione con Cethegus.

Siamo stanchi delle sceneggiate. Benevento merita trasparenza, competenza e risultati. E oggi, purtroppo, è evidente a tutti che questa Amministrazione non è in grado di garantirli”.