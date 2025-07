Il Ministro Casellati a Benevento, giovani di FI: incontro importante Il commento dei giovani di Forza Italia dopo la visita dell'esponente di governo nel Sannio

Dopo l'incontro nella sede di Confindustria con il Ministro Casellati, intervengono i giovani di Forza Italia che in una nota evidenziando l'importanza della presenza dell'esponente di governo sul territorio.

Semplificazione amministrativa e trasparenza normativa: temi fondamentali per le imprese

“FI Giovani Benevento desidera rivolgere un sincero ringraziamento al parlamentare e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, per la costanza, la vicinanza e la dedizione che continua a dimostrare nei confronti del nostro territorio. L’incontro di ieri con la Ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, presso Confindustria Benevento, è stata la testimonianza ulteriore di un impegno che non si accende solo sotto elezioni e non si spegne con l’urna. Durante l’incontro si è parlato di semplificazione amministrativa, snellimento delle procedure e trasparenza normativa: temi fondamentali per le imprese, spesso intrappolate in una burocrazia che scoraggia.

Per noi giovani, partecipare a questi momenti è fondamentale: ci permette di capire che la politica vera non si fa solo sui media, ma anche e soprattutto nei tavoli di confronto dove si ascolta, si costruisce e si cerca di risolvere problemi reali. Grazie all’onorevole Rubano per dimostrare ogni giorno, con la sua presenza costante, che il buon governo non ha bisogno di effetti speciali, ma solo di serietà, coerenza e tanto lavoro silenzioso”.