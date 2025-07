Parco De Mita: la consigliere De Stasio interroga l'amministrazione L'utilizzazione del parco al centro della richiesta

L’utilizzazione del Parco De Mita al centro dell’interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere Comunale di “Prima Benevento”, Rosetta De Stasio.

Le premesse

Premesso che – scrive il consigliere - “in data 12 Luglio 2025, in occasione dei servizi straordinari predisposti dal Questore finalizzati al contrasto dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, veniva controllato il Parco De Mita, di recente apertura e di proprietà comunale; che in tale parco si stava svolgendo un non meglio identificato “evento” con musica da discoteca diffusa a volume altissimo che vedeva la partecipazione di molti giovani; che, nell’occasione, oltre ad essere rinvenute varie sostanze stupefacenti, veniva appurato che tale evento non era stato autorizzato da nessuno; che a quanto pare il Comune, Ente proprietario del parco, dovrebbe avere stipulato una convenzione con una società privata per la gestione, la manutenzione e l’utilizzazione del parco che dovrebbe essere aperto gratuitamente ai cittadini, in quanto pubblico; che di tale convenzione, nonostante espressa richiesta nella competente commissione consiliare, non è stata fornita alcuna notizie o informazione; che anche venerdì 18 Luglio nel parco De Mita pare si sia svolto un ulteriore evento con diffusione della musica a volume altissimo fino alla 3,00 del mattino; che vige l’Ordinanza sindacale in base alla quale si può diffondere musica nei locali pubblici e/o aperti al pubblico fino alle ore 24,00, e che in ogni caso vanno rispettati i limiti sonori ivi fissati e determinati; che i cittadini residenti nella zona ove è ubicato il Parco De Mita sono continuamente disturbati da musica diffida ad alto volume in orario non consentito; che nessun controllo pare venga effettuato né rispetto alle necessarie autorizzazione per gli eventi né per il rispetto dei limiti orari e sonori imposti dall’Ordinanza sindacale” e considerato “Che è una situazione che non può essere tollerata ulteriormente in quanto sussiste una vera e propria violazione di norme vigenti e conseguente lesioni dei diritti della cittadinanza; che è necessario che il Comune, Ente proprietario e responsabile del Parco, intervenga in modo immediato ed efficace per far cessare un comportamento indecoroso ed irrispettoso dei luoghi pubblici e della cittadinanza.

Le richieste

E dunque De Stasio "chiede di sapere: se è stata stipulata apposita convenzione con una società provata per la gestione manutenzione ed utilizzazione del parco De Mita, di proprietà comunale; se in detta convenzione è previsto che il parco sia aperto alla cittadinanza in maniera gratuita ed in quali giorni e quali orari; come è stato possibile lo svolgimento dell’evento nel Parco Dee Mita in data 12 Luglio 2025 senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ente proprietario; se il Comune ha incaricato di effettuare i necessari controlli sulla gestione, la manutenzione e l’utilizzazione del parco pubblico, ed in quale modo; se il Comune ha conferito espresso incarico al Comando dei Vigili Urbani di vigilare sul rispetto dei limiti sonori e di tempo fissati dall’Ordinanza sindacale per la diffusione della musica; se in genere gli eventi che si svolgono presso il Parco vengono autorizzati, da chi e con quali limiti ed obblighi; che cosa, in ogni caso, gli Assessori competenti intendono porre in essere per evitare il ripetersi delle situazioni innanzi descritte a tutela della cittadinanza e del bene pubblico; quali provvedimenti il Comune ha adottato nei confronti di coloro che hanno organizzato l’evento tenutosi nel parco in data 12 Luglio 2025, e, in genere, di coloro che organizzano eventi senza permesso e violando apertamente l’Ordinanza sindacale che limita la diffusione della musica nei locali e spazi pubblici”.