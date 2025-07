Fratoianni da Benevento: Regionali? Proposta di coalizione forte e condivisa Megna ufficializza adesione a Sinistra Italiana: obiettivo non è candidatura

“Occorre dare alla Campania una proposta politica in grado di vincere le elezioni condensando l'unione delle tre forze principali: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento Cinque Stelle, naturalmente senza veti rispetto anche ad altre forze. Siamo a lavoro per la costruzione di questa coalizione del suo profilo programmatico e dei nomi dei candidati”. Il Segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni da Benevento disegna il quadro in vista delle elezioni regionali.

La consigliera Megna aderisce a Sinistra Italiana

Occasione dell'intervento l’ingresso in Sinistra Italiana della Consigliera comunale di Benevento Giovanna Megna (eletta in consiglio con il gruppo Civico 22, poi passata al gruppo Misto) che ha riunito a Palazzo paolo V i vertici del partito: il deputato di AVS, Franco Mari, il Responsabile organizzativo di Sinistra Italiana Campania, Andrea De Simone, il Segretario regionale di Sinistra Italiana Campania, Tonino Scala.

In autunno la nascita della federazione sannita

E Anna Maria Mollica, Segretaria cittadina di Sinistra Italiana, ha annunciato un'azione di crescita che, nel prossimo autunno permetterà la nascita della federazione sannita.

Fratoianni, poi, a margine dell'incontro non ha lesinato critiche al governo di centro destra che definisce “sorprendente nel suo essere disastroso” perchè capace di scrivere nero su bianco che il declino delle aree interne di questo Paese è un processo irreversibile. E invece rilancia gli strumenti necessari per invertire la rotta:

Aree interne: centrodestra disastroso, invertire la rotta

“Le aree interne che in questo Paese rappresentano una fetta importante non solo della storia, della cultura, ma anche dell'economia, della vita di centinaia di migliaia di milioni di persone. Ridar loro dignità significa mettere in campo azioni e strumenti che restituiscano diritti, servizi, che invece in questi anni sono stati oggetto di tagli continui, di disattenzione, di marginalizzazione. Si può fare, bisogna avercelo in testa, la destra non lo ha in testa, quindi battere la destra serve anche a questo”.

Megna: adesione ha radici profonde, non cerco posti in una lista

Dell'approdo a Sinistra Italiana, invece, Giovanna Megna commenta “E' il proseguimento di un percorso che ha radici molto più profonde, coerente con la mia vita e il mio impegno politico. Vorrei davvero provare a rendere visibile l'invisibile, a partire dal contrasto di questa narrazione delle aree interne che devono essere accompagnate alla morte. Penso, invece, che si può costruire un modello diverso”. Su un'eventuale candidatura per le prossime regionali è però perentoria “Questa adesione ha tante motivazioni, non quella di cercare un posto in una lista”.