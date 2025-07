Megna con Sinistra Italiana, Iorio: abbiamo sperato in un epilogo diverso Il segretario di Civico 22: "Auguriamo un futuro di successo"

L'augurio per il percorso intrapreso, ma anche la speranza di un “epilogo diverso”, il ricordo dell'elezione in consiglio comunale con la compagine di Civico 22. Dopo il passaggio di Giovanna Megna con Sinistra Italiana interviene il segretario politico di Civico 22, Giuseppe Iorio.

“Auguriamo all’amica Giovanna Megna, oggi vicina a Sinistra Italiana – scrive Iorio - un futuro di successo per il suo percorso amministrativo e politico. Nel 2021 Giovanna venne eletta consigliera con Civico22, grazie alla sua forza personale e ai voti determinanti di decine di altri candidati della lista elettorale. Ma molto contribuì anche la freschezza e la forza innovativa delle proposte del Movimento".

"Non nascondiamo che abbiamo sperato in un epilogo diverso, anche in virtù del patto fatto con i nostri elettori: Giovanna doveva alternarsi nel ruolo di capogruppo con candidato sindaco Angelo Moretti, anche come riconoscimento del lavoro svolto di consigliera comunale, sempre coadiuvata dal sostegno della base e degli esperti di Civico22. La nostra proposta testimoniava, allora, la vicinanza personale e la fiducia nel suo operato. Non è andata così e ce ne dispiace. Sicuramente Giovanna Megna continuerà il suo impegno iniziato nel civismo - conclude l'esponente di Civico 22 - con una brillante carriera politica”.