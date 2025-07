Allarme sicurezza a Benevento, Forza Italia Giovani: "Servono presidi costanti" "Piazza Roma torni a essere luogo sicuro”

“Forza Italia Giovani Benevento esprime piena solidarietà alla vittima dell’aggressione avvenuta in Piazza Roma e vicinanza alla sua famiglia. L’episodio, che ha visto coinvolti alcuni giovani di origine straniera, non può passare sotto silenzio. È un segnale preoccupante di un clima che si sta deteriorando e che chiede risposte immediate".

Lo scrive in una nota Forza Italia Giovani Benevento dopo i fatti di piazza Roma dove un giovane egiziano è stato aggredito da un connazionale poi identificato e denunciato dalla Polizia.

"Piazza Roma, un tempo punto di ritrovo per tanti ragazzi beneventani - rimarcano da Forza Italia -, oggi è sempre meno frequentata proprio per la percezione crescente di insicurezza.

Chiediamo che l’attenzione sul tema non sia limitata al solo momento dell’emergenza. Serve un rafforzamento stabile della presenza delle Forze dell’Ordine nei punti più sensibili della città, a partire dal centro storico. Non possiamo permettere che la paura diventi la normalità per chi vive e cresce a Benevento.

A tal proposito, è giusto ribadire che accogliere non significa abbandonare. Le istituzioni hanno il dovere di garantire non solo l’ordine pubblico, ma anche una vera integrazione di chi arriva sul nostro territorio, evitando situazioni di abbandono e degrado che generano tensioni e rischi per la sicurezza collettiva.

Forza Italia Giovani continuerà a farsi portavoce delle esigenze di una comunità che ha il diritto di sentirsi al sicuro nei propri quartieri e nelle proprie piazze. La sicurezza è un valore da difendere, senza ambiguità e senza zone grigie”.