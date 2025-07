Regionali, Rubano (FI): "Per candidature scelte collegiali" Il segretario provinciale di Forza Italia: "Il nostro metodo è esemplare”

Il segretario provinciale e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha inviato una lettera ai coordinatori azzurri dei comprensori sanniti, ai dirigenti e amministratori locali del partito, annunciando una serie di incontri territoriali che si svolgeranno tra il 26 agosto e il 2 settembre in ogni area comprensoriale.

“L’intento – scrive Rubano – è quello di avviare un percorso di ascolto e dialogo finalizzato a valutare disponibilità e raccogliere indicazioni in merito a possibili candidature al Consiglio regionale, in un clima di partecipazione ampia e coerente con lo spirito democratico che anima il nostro partito”.

Rubano sottolinea l’importanza di una fase di massimo confronto, invitando a “valorizzare le migliori energie del nostro gruppo dirigente, evitando logiche calate dall’alto e favorendo invece la crescita del nostro patrimonio umano e politico”.

Nella lettera, Rubano esprime anche il proprio ringraziamento al dottore Fernando Errico e all’architetto Ornella De Sisto, che hanno già dato la loro disponibilità alla candidatura, definendola “testimonianza della vitalità, dell’attrattività e del radicamento del nostro partito”.

“Il percorso - conclude Rubano, - dovrà essere trasparente, partecipato e orientato alla costruzione di una proposta elettorale competitiva e largamente condivisa. Le prossime elezioni regionali rappresentano una scadenza decisiva per il futuro della Campania, del Sannio, del centrodestra e di Forza Italia”.

“Si tratta di un passaggio cruciale – spiega – che richiede scelte responsabili e condivise, capaci di rafforzare la nostra presenza istituzionale e politica e di dare voce alle aree interne. Il radicamento locale, la partecipazione attiva e l’ascolto delle comunità saranno gli elementi fondamentali per costruire una proposta credibile, competitiva e vincente”.