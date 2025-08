Benevento: commercio in agonia, urge un piano di rilancio del centro storico Le sollecitazioni di Nanni Russo della Lega

Il centro storico di Benevento, un tempo cuore pulsante del commercio locale, oggi appare sempre più desolato di giorno e insicuro di sera, in preda a fenomeni di vandalismo e degrado.

Così Nanni Russo, già consigliere comunale di Benevento e dirigente della Lega Salvini Premier Provincia di Benevento, che prosegue "Corso Garibaldi, simbolo dell’economia cittadina, è ormai lo specchio delle difficoltà quotidiane vissute dai piccoli commercianti, costretti a chiudere uno dopo l’altro nel silenzio generale.

Mentre le saracinesche abbassate si moltiplicano in tutta la Città – anche tra attività storiche che hanno resistito per decenni – l’unica risposta dell’amministrazione Mastella sembra essere la proliferazione di nuove autorizzazioni alla grande distribuzione, senza alcun piano strategico di compensazione o tutela per il commercio di prossimità. Noi riteniamo che una città capoluogo non possa vivere solo di tagli di nastri o di singole assunzioni, ma debba tutelare il proprio tessuto socio-economico, che parte proprio dai piccoli esercenti, dagli artigiani, dalle botteghe storiche che rappresentano l’identità commerciale e culturale del territorio.

Occorre agire subito. Chiediamo all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore al Commercio Ambrosone, di aprire con urgenza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, le forze politiche e gli operatori del settore. È necessario valutare correttivi concreti per salvaguardare il commercio locale e favorire un modello sostenibile di sviluppo economico.

Benevento deve puntare su un modello di città a misura di artigiani e commercianti, valorizzando le eccellenze locali – dalla pasta al torrone, dai liquori alle tradizioni artigiane, dal vino all’olio, dai salumi ai formaggi – e investendo sulle peculiarità che la rendono unica. La grande distribuzione può avere il suo spazio, ma non può e non deve danneggiare le attività di quartiere. Serve equilibrio, visione e ascolto. È tempo che l’amministrazione smetta di pensare solo all’immediato e inizi a progettare un futuro per chi da cinquant’anni tiene viva la città, spesso tra mille difficoltà. Serve uno sforzo collettivo, senza strumentalizzazioni, ma con un chiaro messaggio politico e istituzionale: il commercio locale va difeso, non ignorato.