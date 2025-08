Ambulanze obsolete nel Sannio: Movimento cinque stelle attacca Il rischio di frequenti avarie dei mezzi di emergenza al centro dei dubbi sollevati dalla Ricciardi

“Nel Sannio il servizio di emergenza 118 continua a operare con ambulanze obsolete, con il rischio di frequenti avarie. Una situazione che mette a rischio la salute dei cittadini e solleva interrogativi sempre più urgenti sulla gestione delle risorse da parte della Asl di Benevento”.

Così la coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle di Benevento, Sabrina Ricciardi.

“Secondo quanto previsto dal bando di gara, i mezzi avrebbero dovuto essere dismessi una volta superati i 150.000 chilometri di percorrenza o i cinque anni dall’immatricolazione. Eppure, ambulanze abbondantemente oltre questi limiti hanno continuato a circolare per almeno due anni, in violazione, evidente, delle condizioni contrattuali – prosegue ripercorrendo la vicenda -. Ci si chiede come l’ASL, in qualità di ente appaltante, abbia potuto tollerare una simile condizione senza esercitare il controllo previsto dalla convenzione. Nessuna vigilanza costante, nessuna verifica rigorosa sulla qualità del servizio erogato dall’aggiudicatario. Il risultato è un sistema logoro e inefficiente, che espone cittadini e operatori a rischi inaccettabili. Come se non bastasse, la stessa ASL ha inserito nella nuova convenzione una proroga di quattro mesi per la sostituzione dei mezzi, che avrebbe dovuto avvenire a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Una seconda proroga ha spostato tutto a maggio e solo dal 1° giugno sono state previste penali per i ritardi. A oggi, agosto, la sostituzione del parco mezzi non è stata ancora completata”.

E ancora “È solo a seguito del clamore mediatico degli ultimi mesi che la dirigenza ha deciso di sollecitare il rinnovo dei veicoli e di applicare le penali previste. Ma è tardi. Il ritardo ha causato un doppio danno erariale: da un lato la riduzione delle entrate derivanti dalle sanzioni non tempestivamente applicate, dall’altro un aumento dei costi per la manutenzione straordinaria dei mezzi ormai usurati. L’aggiudicatario ha evitato sia l’investimento in nuovi mezzi sia il pagamento delle penalità per le inadempienze, beneficiando così di un vantaggio economico ingiustificato a scapito dell’ente pubblico e dei cittadini. Come se non bastasse, la rendicontazione delle spese del 2022 approvata dalla stessa ASL, relativa al servizio di emergenza, riporta testualmente “spese non conformi ai criteri regolamentari”, “non riconducibili alla gestione del 118” e “superamento dei limiti regolamentari”. Eppure, in contrasto con quanto rilevato, la ASL ha proceduto ugualmente ai pagamenti, giustificandoli con l’affermazione che le prestazioni sarebbero state “regolarmente eseguite secondo i capitolati d’appalto” e che il servizio sarebbe stato “espletato nel rispetto delle norme tutte di cui alla convenzione stipulata con la ASL BN”. Una spiegazione che appare paradossale e priva di coerenza con gli atti amministrativi”.

E la Ricciardi richiama alla responsabilità le istituzioni “Tutto questo avviene nel silenzio colpevole delle istituzioni, mentre i cittadini assistono a un progressivo indebolimento del sistema sanitario territoriale. È urgente avviare un’indagine approfondita sulla gestione delle risorse e sulla filiera delle responsabilità, adottando misure straordinarie per garantire la sicurezza di operatori e pazienti e ripristinare un servizio di soccorso efficiente, trasparente e conforme agli standard previsti. Su questa vicenda non calerà il silenzio: continueremo a vigilare, a documentare e a tornare sull’argomento ogni volta che sarà necessario. Perché la salute non può aspettare e non è negoziabile”.