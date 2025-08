Santillo (M5Stelle): "Migliorano orari treni su tratta Benevento-Roma" "Dopo l'interrogazione sul tema il Frecciargento 8300 tornerà a garantire orario utile ai pendolari"

"Accogliamo con soddisfazione la notizia che dal 15 settembre il Frecciargento 8300 tornerà a garantire un orario compatibile con le esigenze lavorative dei pendolari campani, partendo da Benevento alle 5:40 e arrivando a Roma alle 7:45. È la dimostrazione che quando si fa pressione sulle istituzioni i problemi concreti dei cittadini trovano risposta".

Lo ha dichiarato in una nota Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione ambiente alla Camera."Pochi giorni dopo la mia interrogazione al ministro Salvini sui disagi della tratta Benevento-Caserta-Roma, finalmente vediamo qualche segnale positivo per i viaggiatori. L'orario delle 7:45 permetterà ai pendolari di raggiungere Roma in tempo utile per il lavoro. Anche la soluzione ponte dal 16 al 28 settembre, con collegamenti regionali da Benevento e Freccia da Caserta, rappresenta un miglioramento di una situazione disastrosa. Ringrazio l'associazione pendolari Sannio-Terra di Lavoro e continueremo a vigilare sulla stabilità di questa tratta indispensabile per il territorio" conclude il deputato casertano.