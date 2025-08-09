Sindaci NdC: "Alto Calore, fermo no all'aumento dei costi in bolletta" Non è tollerabile, in una fase economica così delicata, assestare un colpo del genere alle famiglie

"Esprimiamo ferma contrarietà rispetto alla decisione assunta dai vertici di Alto Calore e poi ratificata dal distretto Eic di Avellino di incrementare del 30 per cento le tariffe idriche nei Comuni serviti da Alto Calore. Non è tollerabile, in una fase economica così delicata, assestare un colpo del genere alle famiglie e quali rappresentanti eletti dal popolo non possiamo accettarlo", è quanto evidenziano in una nota i sindaci Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio), Domenico Vessichelli (Paduli), Nicola Gentile (Pesco Sannita), Raffaele Di Lonardo (Guardia Sanframondi), Angela Martignetti (San Martino Sannita) e Alessandro De Pierro (Sant'Angelo a Cupolo).

"Stiamo affrontando con senso di responsabilità questa complessa fase di transizione in materia di governance idrica, con altrettanta sensibilità istituzionale affrontiamo le legittime rimostranze di tanti concittadini che nei territori che amministriamo debbono fare i conti con carenze idriche che d'estate si acuiscono. Riteniamo surreale che si aumentino i costi in bolletta: a questo non possiamo che dire no", concludono.