Aumenti tariffe idriche: la Lega accusa il centrosinistra Il coordinamentro provinciale: basta con le ipocrisie di circostanza

In merito alla questione idrica, dalla crisi che riguarda numerosi comuni sanniti all'aumento del costo della bolletta per famiglie e imprese di chi è servito da Alto Calore, il coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier accusa: "Continuiamo a leggere dichiarazioni di forze del centrosinistra o del cosiddetto campo largo che contestano gli aumenti proposti da Alto Calore e si ergono a paladini delle famiglie. A questo punto, però, è necessario fare chiarezza perché diversamente i cittadini non ci capiscono davvero più nulla. Sia chiaro: quello che sta capitando è esclusiva responsabilità del governo regionale di centrosinistra, di chi lo sostiene e dei suoi alleati che non possono immaginare di fare il partito di lotta a Benevento e di governo a Napoli. Basta con queste ipocrisie o meglio ancora tentativi di prendere in giro i sanniti. I Cinquestelle, Mastella e compagni piuttosto che fare inutili dichiarazioni chiedano a De Luca o meglio ancora al vicepresidente Bonavitacola di intervenire, chiedano all'Eic di bloccare tutto, facciano pronunciare anche l'ambito di Benevento contro gli aumenti. Chi ha deliberato gli aumenti è del Pd e della filiera di centrosinistra. Diversamente sono dichiarazioni di circostanza e di presa in giro. È singolare che alcuni sindaci Ndc, ovvero mastelliani, dichiarino giustamente la contrarietà agli aumenti Alto Calore mentre un altro autorevole sindaco mastelliano, il coordinatore dell'Eic sannita Forgione, affermi che voterà favorevolmente all'esecutivo regionale Eic. Si sono parlati Forgione e gli altri suoi colleghi di partito? O sono evidentemente in contrasto? Mastella cosa ne pensa? Anche la grillina Ricciardi piuttosto che fare dichiarazioni di circostanza chieda al suo vicepresidente Gubitosa, che è irpino, di intervenire sull'Eic di Avellino e su De Luca per evitare ulteriori salassi ai comuni sanniti. Il resto sono chiacchiere e ne siamo abbastanza pieni. Per quanto ci riguarda continuiamo la nostra attività con chiarezza e auspichiamo che presto si possa riunione il tavolo del centrodestra sannita per una posizione condivisa e comune su questi argomenti molto sensibili per la collettività".