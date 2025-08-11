Aumenti Alto Calore: Bocchino a Forgione "Attendiamo il suo voto contrario" La Lega: attendiamo la riunione del 27 agosto

In merito alle dichiarazioni del coordinatore dell'Eic sannita Pompilio Forgione, il segretario provinciale della Lega Salvini Premier Luigi Bocchino ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Comprendiamo le difficoltà oggettive del coordinatore dell'Eic sannita Forgione il quale tra poco spegnerà la terza candelina alla guida dell'ambito e ancora è alle prese, per quanto attiene la società provinciale, con i rilievi della Corte dei Conti che ha bocciato per ben quattro volte la delibera di costituzione di Sannio Acque. Ora la vicenda degli aumenti di Alto Calore per i 31 comuni sanniti gestiti ancora alla società irpina: per cui capiamo il disagio di Forgione al quale rammentiamo però che l'assenza all'Esecutivo Eic non equivale a voto contrario. In ogni caso attendiamo la riunione dell'esecutivo regionale Eic del prossimo 27 agosto con l'auspicio che Forgione sia presente e non assente e soprattutto che voti contro l'aumento delle tariffe Alto Calore deliberate dall'Eic di Avellino. Soltanto così dimostrerà di essere in linea con i suoi colleghi sindaci e a difesa dei cittadini sanniti che già soffrono la carenza d'acqua e non possono anche subire assurdi aumenti. Per il resto non rispondiamo alle provocazione, preferiamo attendere il 27 agosto".