Aumenti Alto Calore: Bocchino a Forgione "Attendiamo il suo voto contrario"

La Lega: attendiamo la riunione del 27 agosto

Benevento.  

In merito alle dichiarazioni del coordinatore dell'Eic sannita Pompilio Forgione, il segretario provinciale della Lega Salvini Premier Luigi Bocchino ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Comprendiamo le difficoltà oggettive del coordinatore dell'Eic sannita Forgione il quale tra poco spegnerà la terza candelina alla guida dell'ambito e ancora è alle prese, per quanto attiene la società provinciale, con i rilievi della Corte dei Conti che ha bocciato per ben quattro volte la delibera di costituzione di Sannio Acque. Ora la vicenda degli aumenti di Alto Calore per i 31 comuni sanniti gestiti ancora alla società irpina: per cui capiamo il disagio di Forgione al quale rammentiamo però che l'assenza all'Esecutivo Eic non equivale a voto contrario. In ogni caso attendiamo la riunione dell'esecutivo regionale Eic del prossimo 27 agosto con l'auspicio che Forgione sia presente e non assente e soprattutto che voti contro l'aumento delle tariffe Alto Calore deliberate dall'Eic di Avellino. Soltanto così dimostrerà di essere in linea con i suoi colleghi sindaci e a difesa dei cittadini sanniti che già soffrono la carenza d'acqua e non possono anche subire assurdi aumenti. Per il resto non rispondiamo alle provocazione, preferiamo attendere il 27 agosto".

