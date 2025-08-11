Violenza al San Pio, Rubano (FI): "Gravi episodi, solidarietà al personale" La vicinanza del deputato e segretario provinciale di Forza Italia

“Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza a Maria Gabriella Coppola, primaria del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Pio” di Benevento, e a tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario, vittime dell’ennesimo episodio di violenza mentre svolgevano il loro lavoro con dedizione e professionalità”

Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia, a seguito dei gravi fatti accaduti nelle scorse ore.

“Non è tollerabile– prosegue Rubano – che chi ogni giorno si impegna per tutelare la salute e la vita dei cittadini debba subire aggressioni fisiche o verbali.

Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari del nostro territorio, il cui lavoro, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, rappresenta un pilastro fondamentale della nostra comunità”, conclude Rubano.