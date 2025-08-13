Disservizi Alto Calore, Rubano: Urgente intervenire con soluzioni strutturali Il deputato e segretario di Forza Italia: urgente un cambiamento della gestione del servizio idrico

“Le recenti interruzioni nella fornitura di acqua in diversi comuni del Sannio, da parte di Alto Calore Servizi S.p.A., evidenziano l’urgenza di un cambiamento nella gestione del servizio idrico. Questi problemi stanno causando enormi disagi a famiglie, imprese e servizi pubblici, e richiedono una risposta immediata e strutturale.

È fondamentale che Alto Calore adotti un nuovo modello gestionale più efficiente e trasparente, che consenta di migliorare la qualità del servizio e prevenire disservizi, evitando che il peso ricada sui cittadini. La collaborazione con le amministrazioni locali e con gli enti competenti è indispensabile per garantire comunicazioni tempestive e piani operativi chiari in caso di emergenze. Anche in vista della convocazione urgente dell’Assemblea dei Soci, fissata per il giorno 23 agosto, va preso atto della gravità della situazione e dell’esigenza di adottare decisioni risolutive.

Ribadisco la necessità di interventi strutturali che assicurino continuità e sostenibilità del servizio idrico, a beneficio delle comunità sannite”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano segretario provinciale e deputato di Forza Italia.