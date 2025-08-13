"L’acqua per pochi. Costi alti per tutti": focus della Lega Domani la conferenza stampa sul tema

"L’acqua per pochi. Costi alti per tutti". È il tema della conferenza stampa che ha organizzato per domattina (giovedì 14 agosto), alle 12.15, la Lega Salvini Premier della provincia di Benevento, presso il Caffè delle Streghe, Palazzo Paolo V, di Benevento. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, il responsabile Enti Locali della Lega in Campania Luigi Barone ed i sindaci di Pago Veiano e Calvi, Mauro De Ieso, che è anche vice segretario provinciale del partito, e Armando Rocco.