Università, Rubano: con aumento fondi governo conferma visione strategica

“Grazie al cospicuo aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 2025, fortemente voluto dal ministro Bernini, il governo conferma tutta la sua attenzione per la formazione universitaria dei nostri giovani. Parliamo di 336 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, di cui gioveranno tutte le università italiane. Vogliamo dare agli studenti sempre più opportunità di crescita, puntando sulla ricerca e sull’innovazione come investimento per il futuro del Paese". Così in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.
"Una scelta lungimirante - commenta l'esponente di Forza Italia - frutto di quella visione che il centrodestra sta portando avanti fin dall’inizio della legislatura per rendere il nostro sistema accademico sempre più competitivo”.