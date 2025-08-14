"Grazie ai volontari della Protezione civile per impegno anche a Ferragosto" Così Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia

“Voglio rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i volontari della Protezione Civile che, anche in questi giorni di Ferragosto, rinunciano al tempo libero per garantire sicurezza, assistenza e supporto alle nostre comunità”. Così Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia.

“La Protezione Civile - aggiunge- è un presidio fondamentale, sempre presente nei momenti di emergenza ma anche nelle attività di prevenzione, e la loro dedizione è un esempio di senso civico e amore per il territorio. Come amministratrice ho avuto il privilegio di seguire e sostenere dei progetti che hanno visto proprio i volontari della Protezione Civile protagonisti, e so quanto impegno, formazione e spirito di sacrificio richieda questo ruolo. In giorni in cui molti si concedono svago e vacanza, il loro lavoro silenzio ci ricorda che la comunità non si ferma mai, grazie a chi, con passione e professionalità, è sempre pronto a intervenire per il bene di tutti”, conclude Iachetta.