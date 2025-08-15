Regionali: Mastella "De Luca non può tenere in ostaggio il centrosinistra" “Siamo tutti d'accordo su Fico... che aspettiamo?"

Ferragosto in Grecia per il sindaco Clemente Mastella che però non perde di vista il quadro politico in vista delle elezioni regionali. E' un'analisi contraddistinta dalla solita lucidità ma anche molto tranchant quella che il leader di Noi di centro evidenzia riguardo al braccio di ferro che il presidente uscente Vincenzo De Luca ha ingaggiato con il partito democratico e che tiene sostanzialmente in ostaggio tutta la coalizione di centrosinistra.

“Non possiamo essere tenuti prigionieri politici da parte di De Luca o di qualunque altro nel momento in cui bisogna discutere non della decisione del segretario regionale del PD, che è una cosa che riguarda il PD, ma riguardo al candidato presidente della Regione”.

E poi l'endorsment a Fico “Siamo tutti d'accordo su Fico e dunque non vedo per quale ragione, siccome De Luca è abbastanza ostile e ritarda in questa sua indicazione di scelta, si ritarda tutti. Non è assolutamente accettabile.

È una forma di ingordiggia di potere che va limitata, va mitigata. Non è assolutamente accettabile. Non ho mai visto nella mia lunghissima storia politica che il presidente del Consiglio uscente dicesse: fino a quando non vi dico io se va bene o non va bene, resto qua, non mi muovo e tiro avanti o vi creo problemi. Non è accettabile. È una grammatica istituzionale e politica che non mi piace”.