"Grazie a Valditara nasce un campus d'eccellenza che unisce scuola e lavoro" Così Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier

"Ringrazio il ministro Giuseppe Valditara per il costante impegno con cui sta riformando la scuola italiana, rendendola sempre più vicina al mondo del lavoro e alle esigenze reali dei nostri giovani. Con l’attivazione dei nuovi 54 campus formativi integrati in tutta Italia, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si segna un passo decisivo per rafforzare la filiera tecnologico-professionale e dare prospettive alle nuove generazioni”. Così Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier.

Un campus all'Istitito Galilei-Vetrone di Benevento

“E proprio nel nostro Sannio – prosegue Barone – nascerà uno di questi 54 campus formativi integrati, presso l’Istituto Galilei – Vetrone di Benevento. Uno dei sei progetti selezionati in Campania e che beneficerà di un contributo di 750.000 euro. Un finanziamento che permetterà di trasformare il campus di Piano Cappelle in un polo d’eccellenza, dotato di laboratori all’avanguardia – dall’agroalimentare alla robotica, dalla realtà virtuale all’agricoltura di precisione, fino al birrificio e al caseificio didattico – offrendo agli studenti esperienze formative innovative e pienamente integrate con il mondo del lavoro”.

Università del Sannio e della Campania

Il campus vedrà la collaborazione delle università del Sannio e della Campania, degli ITS e delle associazioni di categoria, in un percorso che rafforzerà la filiera tecnologico-professionale e renderà la scuola un vero motore di sviluppo per il territorio.

“Questo significa investire nei nostri giovani, creare opportunità concrete e offrire al Sannio un punto di riferimento per lo sviluppo e l’innovazione – conclude Barone –. Un risultato importante che guarda al futuro, rafforza il legame tra scuola e lavoro e restituisce al nostro territorio nuove prospettive di crescita. Complimenti e buon lavoro alla dirigente dell'Istituto Antonella Gramazio e a tutto il personale che avrà il compito di rappresentare il Sannio in questo importante primato”.