"Il servizio idrico deve essere garantito a tutti i cittadini e No ad aumenti" Mirra (coordinatore area Medio Calore di Forza Italia): ora basta disservizi

“Stop ai rincari delle tariffe dell’acqua e basta alle pluriennali inefficienze a carico dei cittadini del Medio Calore. La pazienza è ormai satura ed è arrivato il momento di agire, una volta per tutte, per mettere mano sia alle ripetute sospensioni idriche sia alla mancata erogazione di un servizio essenziale che, invece, dovrebbe essere sempre garantito -con continuità- per tutta la popolazione”.

Tuona così il coordinatore dell’area Medio Calore di Forza Italia, Mario Mirra che esprime il suo disappunto e la sua preoccupazione per quanto concerne la recente debacle "intorno ad un possibile e paventato rincaro delle bollette ed anche tutto il suo rammarico per l’inefficiente gestione del servizio acque amministrato da Alto Calore S.p.a. “Non è possibile - rincara ancora Mirra - che siano sempre i cittadini sanniti a rimanere a secco ed a pagare sia in termini economici (come consumatori) che di sacrifici (soprattutto, durante la stagione estiva) per la cattiva direzione manageriale di una società partecipata anche con quote pubbliche.

I diritti dei cittadini - consumatori devono essere sempre garantiti, senza disparità territoriali, in special modo quando si parla di bene pubblico; principi fondamentali che, come Forza Italia, sosterremo in maniera pedissequa in tutte le sedi più opportune. Una battaglia valoriale che faremo presto, scendendo in strada e battendoci pure a livello istituzionale insieme con l’on.Francesco Maria Rubano e con utti i nostri amministratori locali, sollevando la questione in maniera capillare per fare fronte comune. Anche per questo motivo - annuncia e conclude Mirra - nei prossimi giorni, Forza Italia si proporrà da mediatore, mobilitando i cittadini dei Comuni serviti dalla società Alto Calore per trovare una celere soluzione a questo scempio amministrativo e garantire le risorse idriche, 365 giorni all’anno, su tutto il territorio sannita”.