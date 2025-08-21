Regionali, Errico (Forza Italia): "Pronto a scendere in campo" L'ex consigliere disponibile alla candidatura, si dimette da coordinatore politico della segreteria

“Rinuncio al ruolo di Coordinatore politico della Segreteria provinciale di Forza Italia non solo per senso di responsabilità rispetto all’impegno che una possibile candidatura comporta, ma anche per rispetto nei confronti di chi, come me, ha messo a disposizione del partito la propria disponibilità. È giusto che si proceda su un piano di parità e in piena trasparenza, senza alcuna posizione di vantaggio legata a ruoli interni”. Così Fernando Errico, già sindaco di San Nicola Manfredi ed ex consigliere regionale, annuncia la propria disponibilità alla candidatura alle prossime elezioni regionali con Forza Italia e, contestualmente, comunica le dimissioni dal ruolo di Coordinatore politico della Segreteria provinciale del partito.

“Sono onorato di questa occasione. La passione politica - ha aggiunto Errico - ha sempre accompagnato la mia vita politica e oggi sento il dovere di metterla, ancora una volta, al servizio dei territori. È una sfida che riguarda tutti noi".

Errico: occasione di riscatto e rilancio per il Sannio

“Naturalmente – puntualizza – la mia è una disponibilità che si coniuga con l’umiltà. Saranno gli organismi del partito a decidere tenendo conto dell’indirizzo che traccerà la base. Se dovessero scegliere altri profili, sarò il primo a sostenerli con lealtà e spirito di squadra. Questa non è una battaglia personale, è un’occasione di riscatto e rilancio per il Sannio".

Errico ringrazia, infine, il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, “per il metodo collegiale adottato e per l’impegno quotidiano nel valorizzare il territorio e le sue energie migliori".