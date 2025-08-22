Regionali, Forza Italia avvia le consultazioni nel Sannio Il deputato Rubano: “Siamo la forza del cambiamento”

Forza Italia dà ufficialmente avvio alle consultazioni in vista delle elezioni regionali. Un calendario fitto di incontri che toccherà tutte le aree della provincia, con l’obiettivo di costruire insieme a dirigenti, amministratori e iscritti il programma elettorale e le candidature al Consiglio regionale.

Il percorso ha preso il via ieri a Benevento con la riunione della segreteria cittadina guidata da Lucio Lonardo, mentre domani, 23 agosto, si terrà la riunione della segreteria organizzativa a Benevento.

Il calendario poi proseguire il:

24 agosto, ad Airola con l’incontro con amministratori comunali e dirigenti locali;

Il 26 agosto a Torrecuso con la riunione del coordinamento Valle Vitulanese; il 1 settembre, a Paduli con l’incontro del coordinamento Val Fortore; il 2 settembre, a Fragneto Monforte con la riunione del coordinamento Valle del Tammaro; il 3 settembre, a San Salvatore Telesino con la riunione del coordinamento Valle Telesina; il 4 settembre, a Montesarchio con la riunione del coordinamento della Valle Caudina; il 5 settembre, a San Giorgio del Sannio con la riunione del coordinamento della Valle Medio Calore.

Il 6 settembre, a Ceppaloni, si terrà infine la riunione della segreteria provinciale per deliberare programma e scelta dei candidati al Consiglio regionale.

La fase di ascolto culminerà il 15 settembre a Benevento, presso il ristorante “Gino e Pina”, con l’inaugurazione ufficiale della campagna elettorale alla presenza di dirigenti, amministratori, iscritti e simpatizzanti.

“Siamo la forza del cambiamento e lo dimostriamo anche con il metodo che stiamo mettendo in campo per le Regionali d’autunno. Abbiamo avviato un percorso di democrazia vera – dichiara il segretario provinciale e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano –. Abbiamo scelto di coinvolgere i territori, gli amministratori e i cittadini.

I programmi saranno scritti insieme alla base, i candidati saranno condivisi, perché crediamo in un modello esemplare di partecipazione. Non facciamo strategie nei corridoi di palazzo, nei salotti di famiglia o tra pochi amici: ogni scelta nasce dal confronto diretto in ogni area della provincia. È una differenza anche nel metodo.

Ad oggi – conclude Rubano – hanno manifestato disponibilità alla candidatura Ornella Di Sisto e Fernando Errico, che ringrazio. Ovviamente sarà la base a valutare se esistono profili alternativi o a deliberare insieme con loro le scelte definitive. Le valutazioni anche di profili alternativi e’ un dato reale perché incontrerò tutti i quadri dirigenti, in modo riservato, creando un metodo di partecipazione democratica e trasparenza vera ai processi decisionali”.

