Rubano: "Castelvenere comune guida per valorizzazione agricoltura

Il parlamentare sannita di Forza Italia al termine della Festa del Vino

rubano castelvenere comune guida per valorizzazione agricoltura
Benevento.  

"Castelvenere si candida ad essere certamente il comune guida dei processi economici e turistici legati all'agricoltura e quindi alla valorizzazione dei prodotti locali non solo della Valle Telesina ma del Sannio, in rappresentanza di quello che è un discorso di programmazione, di promozione e valorizzazione delle aree interne".

Lo ha detto l'onorevole Francesco Maria Rubano, che è anche primo cittadino di Puglianello, partecipando insieme ad altri sindaci della Valle Telesina e a quello di Cicciano (Napoli) al Corteo Storico, organizzato nell'ambito della quarantatreesima edizione “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia. "Debbo certificare - ha aggiunto Rubano - che la Festa del Vino in questi giorni ha fatto riscontrare un circuito economico notevole anche per i comuni del comprensorio. Il prossimo anno chiederemo all'amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, di poter compartecipare ad un sistema di accoglienza con una programmazione che possa generare e potenziare l'afflusso dei turisti nei comuni limitrofi. Oggi grazie a Castelvenere anche altri comuni hanno una possibilità di promozione e valorizzazione del territorio". 

 

Ultime Notizie