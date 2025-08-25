Rubano: "Castelvenere comune guida per valorizzazione agricoltura Il parlamentare sannita di Forza Italia al termine della Festa del Vino

"Castelvenere si candida ad essere certamente il comune guida dei processi economici e turistici legati all'agricoltura e quindi alla valorizzazione dei prodotti locali non solo della Valle Telesina ma del Sannio, in rappresentanza di quello che è un discorso di programmazione, di promozione e valorizzazione delle aree interne".

Lo ha detto l'onorevole Francesco Maria Rubano, che è anche primo cittadino di Puglianello, partecipando insieme ad altri sindaci della Valle Telesina e a quello di Cicciano (Napoli) al Corteo Storico, organizzato nell'ambito della quarantatreesima edizione “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia. "Debbo certificare - ha aggiunto Rubano - che la Festa del Vino in questi giorni ha fatto riscontrare un circuito economico notevole anche per i comuni del comprensorio. Il prossimo anno chiederemo all'amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, di poter compartecipare ad un sistema di accoglienza con una programmazione che possa generare e potenziare l'afflusso dei turisti nei comuni limitrofi. Oggi grazie a Castelvenere anche altri comuni hanno una possibilità di promozione e valorizzazione del territorio".