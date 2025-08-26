Alto Calore "Rinvio tariffe solita manovra elettorale ai danni dei cittadini" La nota critica del coordinamento di Fratelli d'Italia Sannio

"Quanto deciso ieri dall’assemblea dell’Alto Calore è l’ennesima presa in giro. Il rinvio degli aumenti delle bollette, stando a quanto dichiarato da Alto Calore, sarà coperto solo fino a dicembre dalla Regione. Una coincidenza curiosa, dato che a novembre sono previste le elezioni regionali. Un espediente per cercare di nascondere ai cittadini che i rincari arriveranno comunque, anche se in ritardo, una mossa elettorale, nulla di più".

È quanto afferma il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Sannio in una nota stampa, a proposito dell'assemblea dei soci di Alto Calore convocata per discutere degli aumenti tariffari.



"La Regione Campania usa ancora una volta Alto Calore come strumento di propaganda, scaricando sui cittadini il peso di anni di cattiva gestione e di scelte mancate, intanto le famiglie restano senza risposte, tra disservizi e incertezze.

L'aggravante è arrivata poi con la mozione presentata dal presidente della Provincia Buonopane che, per quanto parzialmente condivisibile, non è altro che uno specchietto per le allodole: un atto pensato più per alimentare la guerra interna al PD che per difendere davvero i cittadini. Un teatrino politico che nulla ha a che vedere con le esigenze dei territori.



Fratelli d’Italia Sannio denuncia con forza questa ennesima farsa perché non servono rinvii o giochi di palazzo ma soluzioni serie, trasparenza e investimenti reali sulla rete idrica. I cittadini del Sannio non meritano di essere presi in giro".