Alta Velocità ferroviaria, Matera (FdI): "Trenitalia tuteli pendolari e utenti" "Non si può chiedere ai pendolari di pagare due volte o di subire penalizzazioni"

"Dal 15 al 28 settembre, come reso noto dal collega On. Marco Cerreto, a causa dei lavori programmati da RFI sulla tratta Benevento-Caserta, i treni Freccia da e per Roma non partiranno più da Benevento ma saranno attestati a Caserta. In quei giorni il collegamento con Benevento verrà garantito da autobus sostitutivi predisposti da Trenitalia".

È quanto dichiara in una nota alla stampa il senatore sannita di Fratelli d'Italia Domenico Matera, segretario d'Aula del Senato della Repubblica.

"Comprendiamo bene l’importanza di questi lavori - continua Matera - indispensabili per il potenziamento e la sicurezza della rete ferroviaria. Tuttavia, la gestione organizzativa rischia di scaricare tutti i disagi in particolare sui pendolari titolari di abbonamento AV Benevento–Roma: da un lato non possono prenotare i treni da Caserta con il titolo già sottoscritto, con la possibilità di incorrere in sanzioni ingiuste e dall’altro si troverebbero costretti a pagare un costo aggiuntivo per gli autobus sostitutivi, nonostante abbiano già pagato un abbonamento costoso.

Per questo ho scritto anche io ai vertici di Trenitalia chiedendo i consentire agli abbonati AV di prenotare i Freccia da Caserta e garantire la gratuità del servizio sostitutivo Benevento–Caserta. Non si può chiedere ai pendolari di pagare due volte o di subire penalizzazioni per cause indipendenti dalla loro volontà.

Sostengo pienamente l’iniziativa del collega Cerreto, poiché su questioni come questa il territorio deve parlare con una sola voce. Confido che Trenitalia intervenga con tempestività, perché il diritto alla mobilità va tutelato e il servizio deve restare all’altezza delle legittime aspettative dei nostri cittadini".