Interventi sulle strade provinciali: soddisfazione di Mauriello e Agostinelli "Ulteriore risultato raggiunto a vantaggio della Valle Caudina"

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Gaetano Mauriello e Carmine Agostinelli esprimono viva soddisfazione per l’ulteriore risultato raggiunto a vantaggio della Valle Caudina, e in particolare della città di Montesarchio, riguardante la sistemazione di alcuni tratti di strade provinciali.



L’intervento, dal valore di circa 100 mila euro, consentirà di migliorare le condizioni di diversi tratti viari presenti sul territorio, rispondendo così alle esigenze di sicurezza e viabilità segnalate da tempo dai cittadini.



Mauriello e Agostinelli hanno rivolto un "ringraziamento al presidente Lombardi e al settore provinciale “Viabilità e Infrastrutture” per aver mantenuto l’impegno assunto e per aver dimostrato, ancora una volta, un’attenzione concreta verso la Valle Caudina".

“Si tratta della prova di una collaborazione istituzionale seria e funzionale -hanno dichiarato - che va nella direzione giusta: dare risposte reali alle comunità".

Il senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fdi Sannio

“La sicurezza stradale è un tema che riguarda tutti e non va mai sottovalutato. In provincia ci sono ancora molte situazioni da affrontare e questo intervento rappresenta solo un primo passo. Continueremo a lavorare con determinazione, nel solo interesse dei cittadini e con il massimo impegno".