Trasporto Pubblico Locale nel Sannio: serve una visione inclusiva e strategica L'intervento di Angelo Anzalone del Partito Democratico – Sannio

In seguito all’incontro svoltosi presso Palazzo Mosti - tra il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, i rappresentanti dei Comuni dell’Area Vasta e l'A. U. di AIR CAMPANIA, Anthony Acconcia - si è discusso dell’imminente subentro di Air Campania nella gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), a seguito dell’aggiudicazione ad AIR CAMPANIA della Gara europea a procedura ristretta TPL Campania per le province di Benevento e Avellino.

Così Angelo Anzalone del Partito Democratico – Sannio che prosegue “L’occasione ha messo in luce, ancora una volta, quanto il TPL rappresenti un nodo strategico per la vivibilità, la mobilità e la coesione territoriale del Sannio. Tuttavia, permane una criticità strutturale: il dialogo con i diretti interessati – associazioni, parti sociali, movimenti studenteschi – è troppo spesso assente o relegato a un ruolo marginale. La visione politica del settore trasporti, nella nostra provincia, appare in molte circostanze miope e frammentata.

È arrivato il momento di superare le logiche propagandistiche e inaugurare un approccio inclusivo e lungimirante, capace di rispondere alle reali esigenze del territorio e valorizzarne le potenzialità, soprattutto in vista degli imminenti ammodernamenti infrastrutturali.

L’arrivo dell’Alta Capacità/Alta Velocità apre una opportunità legate all’intermodalità ferro/gomma che richiede una pianificazione intelligente, che sappia integrare le politiche abitative, non solo del capolugo, ed il trasporto urbano ed extraurbano, prestando un’attenzione concreta a studenti, lavoratori, turisti e imprese.

Durante l’incontro, i sindaci dell’Area Vasta, hanno espresso l’intenzione di redigere un memorandum condiviso da presentare ad Air Campania.

Ora è il tempo delle azioni tangibili, afinché il nuovo corso della gestione TPL si apra nel segno del dialogo costruttivo e della partecipazione attiva, utile a restituire dignità, efficienza e sostenibilità a un settore strategico per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del nostro territorio”.