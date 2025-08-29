I Giovani Democratici del Sannio sono pronti ad affrontare le sfide del futuro Spostamento del Terminal bus e ricostruire organi politici della federazione

Dopo mesi di stallo dovuti a vicende nazionali che sembrano avviarsi a conclusione con l’imminente congresso nazionale, la federazione provinciale è pronta a tornare protagonista, portando avanti proposte, iniziative e momenti di confronto volti a migliorare le condizioni delle giovani generazioni del territorio sannita.

Nell’assemblea di giovedì 28 agosto, che si è svolta presso la sede provinciale del Partito Democratico, si è discusso del futuro dell’organizzazione a livello nazionale e locale, affrontando i temi più rilevanti per il nostro territorio.

"Si è ribadita la volontà di portare avanti le battaglie più urgenti – come già fatto con lo spostamento del Terminal di Benevento da piazzale Venanzio Vari – e si è sottolineata la necessità di ricostituire gli organi politici della federazione, avviando così il percorso verso il congresso rifondativo dei GD Sannio.

Il prossimo 6 settembre, alle ore 16:30, presso la sede di viale Mellusi, si terrà un’assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti dei Giovani Democratici, occasione di dibattito e confronto sul ruolo che siamo chiamati a giocare in una fase storica tanto complessa quanto decisiva2.

