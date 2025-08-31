Regionali: il Pd sannita avvia ampia consultazione territoriale In vista della presentazione della lista dei candidati per le elezioni di novembre

Con l’indizione delle procedure congressuali, che impegneranno il partito campano per l’intero mese di settembre, e le successive elezioni regionali previste per il 23 e 24 novembre prossimi, il PD Sannita da avvio alle consultazioni territoriali.

Un importante momento di ascolto e confronto cui attenderanno la Presidente provinciale, Rosa Razzano, il Segretario, Giovanni Cacciano, il Commissario provinciale dei Giovani Democratici, Stefano Orlacchio, il Capogruppo in Consiglio Provinciale, Giuseppe Antonio Ruggiero, e la Capogruppo del comune capoluogo, Floriana Fioretti.

Le consultazioni, che si terranno presso la sede del partito a Benevento, saranno propedeutiche alla presentazione della Lista dei Candidati all’Assemblea Regionale del PD, fissata per il 22 settembre, nonché del ticket di candidati al Consiglio Regionale da sottoporre alla compente Assemblea Provinciale del Partito Democratico. Il calendario degli incontri, periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito e sulle pagine social del PD Sannita.