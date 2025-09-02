Rubano, al via lezioni Medicina a Unisannio svolta per territorio "Una grande opportunità per i nostri studenti, potranno studiare senza abbandonare il Sannio"

“L’avvio delle lezioni di Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi del Sannio rappresenta una svolta storica per il nostro territorio, un obiettivo raggiunto che non solo eleva l’offerta formativa, ma che apre scenari concreti di sviluppo, ricerca e attrazione di giovani e talenti da tutta Italia”. Così Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del partito a Benevento, commentando l’inizio del nuovo corso replica di laurea magistrale in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Un Polo Universitario a Benevento

“Il Sannio – prosegue Rubano – oggi può finalmente contare su un polo universitario capace di generare crescita e occupazione qualificata. L’avvio di questo corso è una grande opportunità per i nostri studenti, che potranno formarsi senza abbandonare la propria provincia, in attesa di attivare anche presso l’Unisannio un vero e proprio corso di laurea in Medicina. Questo primo, grande risultato è il frutto di un impegno corale tra Atenei, istituzioni e comunità locale".

Rubano: grazie al Ministro Bernini

Un ringraziamento particolare va al ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che con la riforma della Facoltà di Medicina ha reso possibile l’avvio di percorsi innovativi, valorizzando il merito e le capacità reali degli studenti. Forza Italia continuerà a sostenere con forza il percorso dell’Unisannio, convinti che l’università sia una leva fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Oggi è il tempo dell’orgoglio, ma anche della responsabilità: dobbiamo accompagnare questo progetto affinché diventi una grande opportunità di crescita per l’intero Sannio”, conclude.